РИАМО - 20 янв. В одном из торговых центров подмосковного Одинцова автомобиль упал с третьего яруса парковки, в результате один человек пострадал, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 14:17 в одном из торговых центров города Одинцово с третьего яруса наземной парковки совершил съезд автомобиль Land Rover Freelander под управлением женщины 1966 года рождения. В результате ДТП один из пассажиров - мужчина - пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что других пострадавших нет. По данному факту специалистами проводится проверка.

Видео с места падения автомобиля со второго этажа парковки ТЦ «Горбушкин двор»>>