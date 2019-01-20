РИАМО - 20 янв. У подъезда жилого дома в Дзержинском нашли труп человека, по подозрению в убийстве в ходе пьяной ссоры задержали мужчину, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 18 января в 22:47 у подъезда в Дзержинском с ножевым ранением обнаружен труп человека.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1974 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».