РИАМО - 20 янв. Пожар произошел в доме в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 07:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, город Апрелевка, улица Карла Маркса.

«В 13:27 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек», - говорится в сообщении.