РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. На Железнодорожной улице в подмосковном Подольске столкнулись КамАЗ и Toyota в воскресенье днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал мимо в районе 13:00 и на улице Железнодорожная в Подольске увидел ДТП с участием КамАЗа и автомобиля Toyota Corolla. Думаю, что иномарку занесло под КамАЗ. На тот момент машины скорой помощи я не видел», - сказал очевидец.

Как уточнил представитель отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, в данной аварии обошлось без пострадавших.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 600 метров.