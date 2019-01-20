РИАМО – 20 янв. На севере столицы женщина погибла в результате падения из окна седьмого этажа дома, она находилась в гостях у своих друзей, сообщает РЕН ТВ.

«От полученных травм 25-летняя девушка скончалась на месте. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Погибшая ненадолго заехала в гости к своим друзьям на Дмитровском шоссе. Компания выпивала и на какое-то время потеряла девушку из виду.

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