РИАМО - 20 янв. Спасатели потушили возгорание в строении в подмосковном Протвине, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 07:36 20 января в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, <…> город Протвино, Рыночный проезд», — говорится в сообщении.

В 10:00 пожар потушили. Пострадавших нет.

На ликвидации возгорания работали две единицы техники и семь человек.