РИАМО - 20 янв. В столичной подземке задержаны двое мужчин, которые нанесли ножевые ранения пассажирам в ходе конфликта в вагоне поезда из-за замечания, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Около 23:00 19 января в вагоне поезда Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии произошел конфликт между двумя мужчинами и пассажирами подземки, в ходе которого 54-летний и 35-летний москвичи получили ножевые ранения различной степени тяжести», - сказала Волк.

Она добавила, что, со слов участников и очевидцев, конфликт произошел в связи с тем, что двое мужчин удерживали двери вагона поезда на одной из станций, а 60-летняя пассажирка сделала им замечание. За женщину заступились двое пассажиров, в результате чего получили ножевые ранения.

«Информацию об инциденте пассажиры передали по экстренной связи машинисту электропоезда. Полицейские задержали нарушителей на станции метро «Трубная», после чего пострадавшие были направлены для оказания квалифицированной медицинской помощи в НИИ имени Склифосовского», - отметила Волк.

Она уточнила, что по факту произошедшего следственным управлением УВД на Московском метрополитене были возбуждены уголовные дела по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»; пунктам «а», «в» статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования».

«Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Люблинско-Дмитровской линии», - заключила Волк.