РИАМО - 20 янв. До минус 27 градусов может опуститься температура в Московском регионе местами 23 января, по прогнозам, этот день будет самым холодным на следующей неделе, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В понедельник ночью в Москве температура понизится до минус 7-9, по области до минус 12 градусов, днем в столице подморозит до минус 4-6, в Подмосковье до минус 8 градусов. Похолодание местами будет сопровождаться небольшим снегом. Но среднесуточная температура пока останется выше многолетних значений на 3 градуса», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление повысится 22 января, оно составит 750 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. При переменной облачности местами пройдет небольшой снег, морозы продолжат крепнуть: в Москве около минус 15, по области минус 14-19, днем в столице минус 10-12, в Подмосковье до минус 15. Среднесуточная температура окажется ниже многолетних значений на 3-4 градуса.

«По предварительным расчетам, самый холодный день ожидается в среду. В ранние утренние часы в Москве минус 17-19, по области минус 17-22, а местами и до минус 27 градусов, днем в столице минус 10-12, в Подмосковье минус 10-15», — добавляется в сообщении.

Среднесуточная температура будет ниже нормы на 5 градусов. Ожидается переменная облачность местами с небольшим снегом, на дорогах будет сколько.

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