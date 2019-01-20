РИАМО - 20 янв. В столице днем в воскресенье зафиксировали сильные порывы ветра в 14 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Миновал полдень, и температура в среднем повысилась на градус с небольшим. <…> На опорной метеостанции столицы ВДНХ, в районе ТСХА и на Балчуге было минус 3,4 градуса, в Тушине минус 3,9, в районе МГУ минус 4,2. Ветер юго-западный в районе ТСХА, его порывы достигают 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление существенно не изменилось и остается пониженным - 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха повышенная - 72%.

Ранее столичный главк МЧС России предупредил москвичей о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, метели, гололедице.

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