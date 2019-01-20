РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 17 января на перекрестке улиц Стекольникова и Свердлова в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» родственник пострадавшего.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в Подольске 17 января на перекрестке улиц Стекольникова и Свердлова в районе 21:15. Столкнулись автомобили Mitsubishi ASX и Hyundai Solaris. Я разыскиваю очевидцев, которые, возможно, увидели сам момент ДТП или засняли его на видео», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что просит сообщить известную информацию в личные сообщения Роману Орлову в соцсети «ВКонтакте».