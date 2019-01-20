РИАМО - 20 янв. В матче четвертого круга открытого чемпионата Австралии россиянка Мария Шарапова проиграла Эшли Барти и покинула турнир, сообщает Газета.ru.

«Барти эйсом завершает этот матч! Австралийка одерживает победу со счетом 4:6, 6:1, 6:4. Это первый выход Барти в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Стоит признать, что Шарапова допустила сегодня неприличное количество невынужденных ошибок: россиянке пока еще есть, над чем работать, - она пока не играет на своем лучшем уровне», - говорится в сообщении.

Было ощущение, что во втором сете Шарапова психологически сдалась, и этот спад продолжался, пока Барти не сделала счет 4:0 в третьем сете. Только после этого российская теннисистка начала играть - и почти спаслась.

«Конечно, какую-то роль в победе Барти сыграла и местная публика, которая довольно агрессивно болела против Шараповой, аплодируя и радостно крича при каждой ее ошибке и недовольно гудя даже в тех случаях, когда она попадала в трос и должна была подавать заново», - уточняется в материале.