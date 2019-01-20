РИАМО - 20 янв. В музее «Княжий Двор» городского округа Павловский Посад открылась выставка «Тысячи и одна свинья», на ней можно увидеть уникальную коллекцию свинок - игрушки, копилки, кошельки, статуэтки, посуда, выставка работает со вторника по воскресенье, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

«Выставка-экспозиция «Тысячи и одна свинья» будет доступна всем гостям Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса. Музей «Княжий Двор» стал обладателем уникальной коллекции свинок: игрушки, копилки, кошельки, статуэтки, посуда — более 5 тысяч экспонатов. Авторские работы, «заграничные» свинки, мягкие игрушки — талисманы года — по-своему очаровательны», - говорится в сообщении.

Обладателем уникальной коллекции свиных пятачков до недавнего времени был москвич Олег Волков. Не одно десятилетие назад, в Год свиньи, начал он собирать коллекцию. Огромной компании хрюшек в какой-то момент стало слишком тесно в стенах квартиры, и Волков решил подыскать им новое жилье. Благодаря сотрудникам ТИЦ Павловского Посада коллекция обрела новый дом.

«Выставка работает со вторника по воскресенье, с 09:30 до 17:30, понедельник - выходной. Льготный билет - 50 рублей, обычный - 100 рублей», - добавляется в материале.

Музей «Княжий Двор» расположен по адресу: Павловский Посад, поселок Большие Дворы, улица Маяковского, дом 130.

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