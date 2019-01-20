РИАМО - 20 янв. В течение суток из-за сильного ветра и снегопада в Подмосковье и Москве может ухудшиться видимость до 3-4 километров, водителей призвали соблюдать особую осторожность, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня в Центральной России объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Виной тому – атлантический циклон, центр которого окажется всего в 450 километрах севернее Москвы. В результате в Московском регионе и соседних областях порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду, что в условиях скоротечных зарядов снега может ухудшить видимость до 3-4 километров. Из-за этого будет казаться, что температура на 6-7 градусов холоднее реальной», - говорится в сообщении.

В ближайшие сутки улучшения погоды не произойдет.

Водителям рекомендуют соблюдать на дорогах осторожность, следить за скоростным режимом и дистанцией между автомобилями, избегать внезапных маневров, а пешеходам при выборе маршрута передвижения по улицам – избегать рекламных щитов, шатких конструкций и высоких деревьев.