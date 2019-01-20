РИАМО - 20 янв. Членам Союза сыроваров России предложили пройти обучение в центре для фермеров по сыроварению, организованном Голландией и Германией, а подмосковному сыроделу Олегу Сироте предложили содействие в продвижении продукции в Германии, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин встретился в ходе работы Международной выставки «Зеленая неделя» в Германии с министром инфраструктуры и сельского хозяйства федеральной земли Бранденбург Йоргом Фогельзенгером.

«С радостью отметили с ним, что контакт, начавшийся ровно год назад, перерос в плодотворную работу по обмену опытом и технологиями. В фокусе внимания - биогазовые технологии, племенная работа. В плане - сотрудничество животноводческих научных институтов», - сказал Разин.

Он добавил, что вместе с сыроваром Олегом Сиротой подарили Фогельзенгеру головку подмосковного сыра. В ответ министр предложил содействие в продвижении продукции подмосковного сыродела в Германии.

«Членам Союза сыроваров России, который возглавляет Олег, были предложены услуги обучающего центра для фермеров по сыроварению. Центр организован Голландией и Германией и пользуется большой популярностью среди сыроваров Европы», - подчеркнул Разин.