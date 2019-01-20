РИАМО - 20 янв. В столице возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на улице Свободы, в результате которого погиб один человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 04:50 19 января по адресу: улица Свободы, дом 34, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (0,699 промилле) мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, следуя в левом ряду по улице Свободы в сторону улицы Фабрициуса, совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем такси Volkswagen Polo под управлением водителя 1972 года рождения. После чего автомашина Volkswagen Polo потеряла управление и совершила наезд на мачту городского освещения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП пассажирка такси на вид 25-30 лет в состоянии комы госпитализирована. Водитель от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключил собеседник агентства.

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