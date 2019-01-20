РИАМО - 20 янв. В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидается понижение температуры, в ночь на 24 января температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В целом, у нас идет похолодание. С пятницы уже начало немного холодать. К 24 января ожидается, наверное, самая холодная ночь, температура опустится до минус 15-18 градусов, по области до минус 20 может быть», - сказал Цыганков.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник в Москве и Подмосковье температура воздуха составит около минус 8-10 градусов. В ночь на вторник температура опустится до минус 16 градусов. Днем во вторник и среду будет от минус 10 до минус 12 градусов мороза.

Значительно похолодает в ночные часы в среду и четверг - столбики термометров опустятся до минус 19 и минус 20 градусов соответственно.

Практически во все дни, за исключением четверга, в Москве и Подмосковье местами пройдет небольшой снег.

Арктический холод придет в Москву на следующей неделе>>