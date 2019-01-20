РИАМО - 20 янв. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в ходе встречи на международной выставке «Зеленая неделя» в Берлине с руководителем Ассоциации производителей молока Шлезвиг-Гольштейна договорился о привлечении немецких инвестиций в животноводческую отрасль Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Подмосковная делегация во главе с Разиным посетила 84-ю Международную выставку продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя» в Берлине.

«Коллеги отметили, что в связи с кризисом перепроизводства в Европе и высоким уровнем поддержки сельского хозяйства в Подмосковье все больше аграриев задумываются о возможности такого сценария. И есть уже реальные примеры. Компания «Рич АртБ», созданная немецкими инвесторами в Воронежской области, производит ежегодно 10 тысяч тонн сыра и реализует его через распределительный центр, расположенный в Московском регионе», - сказал Разин.

Он добавил, что члены Ассоциации производителей молока приняли приглашение поучаствовать в таких мероприятиях, как «Звезды Подмосковья», «Выставка агротехнологий Подмосковья» и «Международный молочный форум».