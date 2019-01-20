РИАМО - 20 янв. Сервис YouTube удалил кинофильм «Праздник», рассказывающий о блокадном Ленинграде, за нарушение условий использования канала, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Причина неизвестна. Отмечается лишь, что видео было удалено за нарушение условий использования сервиса», - говорится в сообщении.

Как отметил режиссер ленты Алексей Красовский, фильм можно посмотреть по ссылке на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В комедии «Праздник» рассказывается, как семья чиновника в канун 1942 года отмечает Новый год на тайной даче в блокадном Ленинграде.

В начале декабря прошлого года этим фильмом заинтересовалась прокуратура.