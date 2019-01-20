РИАМО - 20 янв. В столицу на следующей неделе придут аномальные морозы, может похолодать до минус 25 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В предстоящую неделю жителей Центральной России ждут настоящие арктические морозы.

«Уже в ночь на понедельник начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, а днем регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, который откроет беспрепятственный доступ арктическому воздуху. Температура в Москве в течение суток понизится до минус 7-12 градусов, вечером морозы продолжат крепчать», - говорится в сообщении.

Температурный фон достигнет «дна» морозного колодца 22 и 23 января. Большая часть Европейской России окажется в «мешке» арктического холода, вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы до минус 20-25 градусов, днем будет не выше минус 17-12, что аномально холодно и на 9-10 градусов ниже положенной для конца января климатической нормы.

Холода отступят во второй половине недели. Среднесуточная температура к выходным постепенно вернется к норме.

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