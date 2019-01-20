РИАМО - 20 янв. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием композитора и заслуженного деятеля искусств России Владимира Дашкевича и отметил, что его творчество удивляет яркостью и разнообразием, сообщает Газета.ru.

«Ваше творчество неизменно удивляет своей яркостью, разнообразием, оригинальностью и выразительностью», - сказал Медведев.

Он добавил, что сочинения Дашкевича являются неотъемлемой частью многих советских и российских кинолент.

«Ваши благородные и проникновенные мелодии - самостоятельная, но при этом неотъемлемая часть фильма, особая линия в его сюжете», - подчеркнул премьер-министр.

Он уточнил, что музыка композитора звучит современно и нравится людям разных возрастов.

Владимир Дашкевич написал музыку более чем к 80 фильмам и сериалам. Среди них «Бумбараш», цикл «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собачье сердце». Он также написал оперы «Клоп», «Ревизор» и «Двенадцать», а также несколько инструментальных концертов и вокальных циклов.

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