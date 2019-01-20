РИАМО - 20 янв. В Подмосковье и Москве на 21 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 22 часа.

Такой же уровень опасности объявили на территории Рязанской, Тульской и Воронежской областей.

В Московском регионе 21 января будет облачно, пройдет снег. Температура ночью составит минус 8-6 градусов, днем — минус 7-5.

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