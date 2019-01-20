РИАМО - 20 янв. Двое безработных с битой напали на дворника на улице Душинской в столице, они похитили у него рюкзак с ноутбуком, телефоном, кольцом, наушниками и флэш-накопителем, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, в 01:01 19 января мужчина 1994 года рождения, дворник, проживающий на Душинской улице, сообщил о разбое у дома по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 19 января в 00:55 по адресу: улица Душинская, двое неизвестных битой нанесли потерпевшему несколько ударов в область лица и туловища, открыто похитили у него рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон сотовой связи, кольцо, наушники и USB флэш-накопитель, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 19 тысяч рублей. Дворник с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной головы был госпитализирован.

Собеседник агентства уточнил, что позже по адресу: улица Душинская, дом 14, полицейские задержали двух безработных 1991 года рождения и 1998 годов рождения, которые были изобличены в совершении данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключил сотрудник пресс-службы.