РИАМО - 20 янв. Вопросы внедрения биогазовой технологии на предприятиях Московской области обсудили на деловом завтраке на выставке в Берлине министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин и создатель немецкой системы переработки биоотходов Йозеф Палмаер, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках 84-й международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя» в Берлине подмосковная делегация приняла участие в деловом завтраке. Разин обсудил с Палмаером реализацию программы внедрения биогазовой технологии на предприятиях Подмосковья.

«Господин Палмаер уже некоторое время на основе предоставленных нами данных производит расчеты стоимости и эффективности внедрения данной системы в Подмосковье. Решение данной задачи позволит снизить себестоимость производства сельскохозяйственной продукции за счет сокращения затрат на приобретение электроэнергии, а также снизить нагрузку на окружающую среду, получить высокоэффективные органические удобрения»,- сказал Разин.

По словам министра, были обсуждены промежуточные результаты исследования.

«Продолжаем эту нужную работу и уверены в скором достижении конкретного результата»,- подчеркнул Разин.

Палмаер считается основным идеологом и создателем немецкой системы переработки биологических отходов, в том числе отходов животноводства. Ему принадлежит одна из самых больших биогазовых установок в Германии.