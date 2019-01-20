РИАМО - 20 янв. В деревне Славково подмосковной Истры в частном доме с множественными колото-резаными ранениями обнаружили тело 55-летнего мужчины, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство», говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 25-летний знакомый погибшего. На допросе подозреваемый сообщил следователю, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.