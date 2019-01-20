РИАМО - 20 янв. На Международной выставке продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя» в Берлине министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин договорился с немецкими фермерами о дальнейшем обмене опытом и посещении подмосковной выставки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В первый день работы 84-й Международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя» в Берлине подмосковная делегация во главе с Разиным посетила стенд крупнейшего молочного завода земли Бавария, выпускающего продукцию под маркой «БИО».

«В ходе обсуждения нюансов опыта создания системы биопродукции была достигнута договоренность о дальнейшем обмене опытом, с целью чего немецкие коллеги приняли приглашение посетить в этом году выставку «Звезды Подмосковья»,- сказал Разин.

На заводе «БИО» перерабатываются 115 тысяч тонн молока крупного рогатого скота и 10 тысяч тонн козьего молока. Во встрече с директором завода Барбарой Шайтц также принял участие президент СРО, присваивающей продукции знак «БИО», Хуберт Хайгл.

Выставку также посетили крупные инвесторы Подмосковья, с которыми министр обсудил текущие вопросы реализации проектов в городских округах Ступино и Дмитровский.

Делегация также ознакомилась с экспонентами стенда РФ на выставке.

«Ряд компаний проявил заинтересованность в участии в кластерах перерабатывающей промышленности Московской области. Также состоялись запланированные встречи с федеральными коллегами, на которых обсуждались текущие итоги внедрения системы электронной сертификации в Подмосковье и реформирования ветеринарной службы региона»,- добавил Разин.