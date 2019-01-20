РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. Сотрудники 8 батальона ДПС за 2018 год выявили более 170 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, на дорогах Подольска и соседних муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы 8 батальона ДПС.

«По итогам работы 8 батальона ДПС за 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания (в том числе в Подольске, Серпухове и Чехове - ред.) произошло более 3 тысяч дорожно-транспортных происшествий в результате которых 42 человека погибло, 258 получили ранения различной степени тяжести»,- говорится в сообщении.

Основными причинами ДТП по-прежнему остается столкновение – 118 ДТП. В 15 авариях с пострадавшими водители управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Всего за 12 месяцев сотрудниками 8 батальона было выявлено и пресечено 173 факта управление транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии.

По вине водителей за прошедший год было совершено 188 ДТП. Наиболее аварийным днем недели является воскресенье. Так, по воскресеньям произошло 35 ДТП, в которых шесть человек погибли и 46 получили ранения.

Также за прошедший год в 11 ДТП пострадало 14 несовершеннолетних, а за нарушение правил перевозки детей 820 водителей были привлечены к административной ответственности. Помимо этого, инспекторами было пресечено 34 факта незаконной перевозки наркотических и сильнодействующих веществ, а также 12 фактов незаконной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Всего было выявлено 282 регистрационных документа, находящихся в розыске или имеющих признаки подделки, а также было задержано 91 транспортное средство, находящееся в розыске.