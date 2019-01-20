РИАМО - 20 янв. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о сложных погодных условиях в США, из-за ливней и снегопадов отменили более тысячи авиарейсов, сообщает Газета.ru.

«На центральную и северо-восточную часть США обрушились сильные ливни и снегопады. При этом в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения», - говорится в сообщении.

По данным МИД России, непогода стала причиной отмены более 1 тысячи авиарейсов в Соединенных Штатах.

Также более 230 ДТП произошло в Вашингтоне из-за снегопада.