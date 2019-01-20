РИАМО - 20 янв. В Москве в вагоне поезда на станции метро «Трубная» в результате конфликта два человека получили ножевые ранения, пострадавшие госпитализированы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в субботу в 23:15 в полицию поступило сообщение о ранении на станции метро «Трубная».

«Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в вечернее время, около 23 часов, на станции метро «Трубная» в вагоне поезда между гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из его участников от своих оппонентов получили ранения острым предметом, предположительно, ножевые», - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба пострадавших - 1964 и 1983 года рождения - были госпитализированы в медучреждение. Сотрудники полиции начали мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств конфликта, а также на розыск и задержание подозреваемых.

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