РИАМО - 20 янв. Станции Сокольнический линии метро Москвы «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», которые будут доступны жителям через несколько месяцев, значительно улучшат транспортную ситуацию в новой Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В целом, четыре станции готовы, провели технический пуск, закончить надо инженерные коммуникации, обкатать эти станции. Через несколько месяцев мы их уже запустим для пассажиров», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, открытие новых станций позволит разгрузить Солнцевскую и Бутовскую линии метро.

«Такого проекта в Москве еще не было. Мы по сути дела, проложили метро внутри дорожного коридора, то есть справа и слева идет автомобильная магистраль, а по середине открытым способом построено продолжение ветки метро, четыре новых станции, которые, конечно, серьезным способом повлияют на транспортную ситуацию в этом районе и в целом в округе, в новой Москве», - добавил Собянин.

14 января Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций. В мае участок будет запущен для пассажиров. Кроме того, принято решение о продлении Сокольнической линии метро в ТиНАО еще на 2,6 километра. На этом участке появится дополнительная станция – «Потапово».

После открытия участка «Саларьево» – «Коммунарка» снизится нагрузка на действующие станции метро «Саларьево» (минус 14%), «Теплый стан» (минус 17%), «Рассказовка» (минус 17%), «Бунинская аллея» (минус 19%). Ожидается также снижение нагрузки в пиковые часы на Калужском шоссе на 8%, Киевском шоссе – на 7% и на юго-западном участке МКАД – на 9%.

Ежедневные поездки по городу для жителей новой Москвы сократятся до 1 часа в день.