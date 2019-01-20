РИАМО - 20 янв. Станции Сокольнический линии метро Москвы «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», которые будут доступны жителям через несколько месяцев, значительно улучшат транспортную ситуацию в новой Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В целом, четыре станции готовы, провели технический пуск, закончить надо инженерные коммуникации, обкатать эти станции. Через несколько месяцев мы их уже запустим для пассажиров», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, открытие новых станций позволит разгрузить Солнцевскую и Бутовскую линии метро.
«Такого проекта в Москве еще не было. Мы по сути дела, проложили метро внутри дорожного коридора, то есть справа и слева идет автомобильная магистраль, а по середине открытым способом построено продолжение ветки метро, четыре новых станции, которые, конечно, серьезным способом повлияют на транспортную ситуацию в этом районе и в целом в округе, в новой Москве», - добавил Собянин.
14 января Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций. В мае участок будет запущен для пассажиров. Кроме того, принято решение о продлении Сокольнической линии метро в ТиНАО еще на 2,6 километра. На этом участке появится дополнительная станция – «Потапово».
После открытия участка «Саларьево» – «Коммунарка» снизится нагрузка на действующие станции метро «Саларьево» (минус 14%), «Теплый стан» (минус 17%), «Рассказовка» (минус 17%), «Бунинская аллея» (минус 19%). Ожидается также снижение нагрузки в пиковые часы на Калужском шоссе на 8%, Киевском шоссе – на 7% и на юго-западном участке МКАД – на 9%.
Ежедневные поездки по городу для жителей новой Москвы сократятся до 1 часа в день.
Как раньше назывались станции московского метро? Тест
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Проверьте, знаете ли вы старые названия станций столичной подземки.
Одна из первых станций московского метро, открытая в 1935 году на площади Красные ворота, была временно переименована в честь русского поэта Михаила Лермонтова, который родился в доме неподалеку. Сами же Красные ворота, возведенные при Петре I в честь победы в Полтавской битве, снесли еще в 1927 году.
«Грибоедовская»
«Некрасовская»
«Пушкинская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (2/11)
Некоторые станции в 90-х, наоборот, потеряли свои «литературные» названия. Какая из станций раньше носила имя русского писателя?
Именно под таким названием «Чистые пруды» были открыты в 1935 году. После того, как в 1990 году улице Кирова вернули историческое название – Мясницкая, станцию метро тоже переименовали по названию бульвара и прудов.
«Мясницкая»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (4/11)
Возможно, ваша бабушка по старинке все еще называет эту станцию «Дзержинская».
«Охотный ряд» с 1935 года менял свое название аж четыре раза – в 1955 году он был станцией «Имени Кагановича», спустя два года – снова «Охотным рядом», в 1961 году назывался «Проспектом Маркса» и, наконец, в 1990 году вернул свое первоначальное название.
«Партизанская»
«Добрынинская»
«Китай-город»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (6/11)
Какое название носила «Кропоткинская» до 1957 года?
Гигантский Дворец Советов, который хотели возвести на месте разрушенного храма Христа Спасителя, прямо у выхода из метро, так и не был построен, в итоге станцию переименовали – по названию площади Кропоткинские ворота и Кропоткинской улице.
«Сталинская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (7/11)
Какое из этих названий впоследствии перешло к более новой станции?
Современная станция метро «Проспект Мира» до 1966 года носила название «Ботанический сад» в честь расположенного неподалеку Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После строительства Проспекта Мира ее переименовали, а в 1978 году название «Ботанический сад» перешло к новой станции «рыжей» ветки.
«Китай-город»
«Проспект Мира»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (8/11)
Под каким названием в 1958 году была открыта сегодняшняя «Алексеевская»?
Станцию «Мир», открытую в 1958 году, в 1966 году переименовали в «Щербаковскую» в честь коммунистического деятеля Александра Щербакова, а в 1990 году она получила современное название – на этом месте с 14 века располагалась деревня Алексеевское.
«Колхозная»
«Ново-Алексеевская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (9/11)
Станцию «Александровский сад» переименовывали 4 раза. Как она называлась при открытии в 1935 году?
Сначала станцию назвали «Улицей Коминтерна», а в 1946-м переименовали в «Калининскую». Современное название она получила уже в 1990 году, но опять же не сразу – сначала несколько дней побыла «Воздвиженкой».
«Калининская»
«Воздвиженка»
«Кремлевская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (10/11)
Какая из станций получила новое название после развенчания культа личности Сталина?
Изначально станция «Семеновская» называлась «Сталинской», но была переименована в 1961 году, в разгар борьбы с культом личности вождя, по названию Семеновской площади (ранее здесь располагалась Семеновская солдатская слобода).
«Октябрьская»
«Пионерская»
«Комсомольская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (11/11)
Какая станция подземки также поменяла имя в процессе десталинизации?
«Автозаводская» до 1956 года называлась «Завод имени Сталина». Ее переименовали вместе с заводом, получившим имя Лихачева.
«Пролетарская»
Москвич
Вы давно в Москве, и хорошо знаете, как быстро здесь все меняется. Возможно, вы уже не помните, как раньше назывались «Чистые пруды» и «Китай-город», зато каждый день пользуетесь МЦК и радуетесь Большой кольцевой линии. Поэтому вы точно не собьетесь.
Наверное, вы из тех, кому названия «Проспект Маркса» и «Площадь Ногина» ласкают слух, потому что возвращают во времена детства и юности. Скорее всего, вы пережили обе волны переименований и помните, когда «Ждановская» стала называться «Выхино», а возможно и то, как называлась «Семеновская» до развенчания культа личности Сталина.
В Москву вы обычно приезжаете на новогодние праздники и точно знаете – чтобы попасть на ярмарку на Манежке, нужно выйти на «Охотном ряду», а о том, что раньше эта станция называлась «Проспект Маркса», возможно, слышали лишь от экскурсовода. Если вдруг старый москвич отправит вас к Детскому миру на «Дзержинскую» - не пугайтесь, просто отправляйтесь на «Лубянку» и получше изучите схему метро.
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