РИАМО - 20 янв. Большую часть показателей национальных проектов планируют выполнить в Москве, национальные проекты - это инструмент достижения национальных целей и задач, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Что касается Москвы, я считаю, что мы большую часть показателей национальных проектов выполним в силу того, что это же не надуманная какая-то история, это то, чем мы всегда занимались», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что национальные проекты - это инструмент достижения национальных целей и задач, которые определены указом президента.

«Можно спорить о том, достаточно или недостаточно этих мероприятий или средств, но то, что они прямо целевым образом направлены на выполнение, - это сомнений не вызывает», - подчеркнул Собянин.

Национальные цели и стратегические задачи развития страны на период до 2024 года определены в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. Документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Всего в указе определены 12 направлений стратегического развития: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

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