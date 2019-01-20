РИАМО - 20 янв. Пожар произошел на первом и втором этажах дебаркадера на улице Свободы в столице, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Девятнадцатого января в 23:29 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Свободы, дом 52.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что по данному адресу происходит загорание на первом и втором этаже, предположительно, дебаркадера. В 23:58 загорание локализовано на площади 30 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 00:20 загорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.

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