РИАМО - 20 янв. В Москве ожидается снегопад, на дорогах прогнозируется гололедица, из-за непогоды водителям рекомендуют пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«За окном минус 6 градусов, к вечеру потеплеет только до минус 4 градусов, пойдет снег. На дорогах будет очень скользко. Если вам надо куда-то ехать, пожалуйста, будьте аккуратны за рулем. Или просто езжайте на метро или автобусе», - говорится в сообщении.

В воскресенье в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, метель, гололедица, автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и избегать внезапных маневров.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.

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