РИАМО - 20 янв. В воскресенье на территории Московской области прогнозируются усиление ветра порывами до 17 метров в секунду, метель, гололедица, водителям рекомендуют воздержаться от поездок на собственном автомобиле, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 07:00 утра до конца суток 20 января в Московской области ожидается усиление ветра порывами до 17 метров в секунду, снег, метель, гололедица», - говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Автомобилистам при непогоде рекомендуют воздержаться от поездок по городу на личной машине.

«Будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию», - добавляется в материале.

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