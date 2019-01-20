РИАМО - 20 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в подмосковном Долгопрудном, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

19 января в 15:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Долгопрудный, улица 1-я Майская, дом 17а.

«В 18:00 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, десять человек», - говорится в сообщении.