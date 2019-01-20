РИАМО - 20 янв. В воскресенье в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, метель, гололедица, автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и избегать внезапных маневров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 7 часов утра до конца суток 20 января в городе Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, снег, метель, гололедица», - говорится в сообщении.

При снеге и гололедице автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

При порывах ветра пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», - добавляется в материале.

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