РИАМО - 20 янв. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 5 - минус 3, по области - минус 8 - минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Оттепели сменятся в Московском регионе небольшими морозами, что улучшит комфортность погоды.

«Атмосферное давление продолжит рост и приблизится к нормальному, влажность воздуха остается высокой. Для большинства людей такой тип погоды будет благоприятным. Однако, колебания метеопараметров которые отмечаются в последние несколько дней, высокая влажность воздуха, недостаток солнечного света, дефицит кислорода в воздухе могут негативно сказываться на общем психологическом состоянии, вызывать различные вегетативные нарушения», - отмечает синоптики.

Специалисты рекомендуют больше внимания уделять отдыху, зимним видам спорта на воздухе, если нет противопоказаний, а также поддерживать организм приемом растительных препаратов, улучшающих тонус нервной системы.