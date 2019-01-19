РИАМО - 19 янв. В городском округе Балашиха в полицию обратился мужчина, заявив, что у него угнали автомобиль Mazda CX-5 стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей, полиция разыскивает подозреваемого, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Восемнадцатого января в 08:11 <….> обратился гражданин 1960 года рождения, зарегистрированный по адресу: городской округ Балашиха, проспект Ленина, дом 15/7, с заявлением о том, что в период времени с 19:00 17 января до 07:30 18 января от дома по месту регистрации заявителя неизвестный похитил его автомашину Mazda CX-5 2017 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила свыше 1,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.