РИАМО - 19 янв. Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, которую подозревают в вовлечении в проституцию, заявила, что не признает свою вину, сообщает в субботу РИА Новости.

Вашукевич сообщила об этом до начала рассмотрения ходатайства об избрании ей меры пресечения.

«Я не признаю вину в том, в чем меня подозревают», – сказала Вашукевич.

В субботу Нагатинский суд Москвы рассматривал ходатайство следствия об избрании девушке и другим подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Заключения под стражу также требуют для тренера по личностному развитию Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли. Их подозревают в вовлечении в проституцию.

Ранее суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку за незаконное проведение секс-тренинга, после чего нарушителей депортировали из страны. Рыбка и Лесли были задержаны в аэропорту «Шереметьево». В субботу столичный суд продлил срок задержания Насти Рыбки под стражей на 72 часа.