РИАМО - 19 янв. В новой Москве в СНТ «Березка» поселения Новофедоровское загорелся двухэтажный частный дом, один человек пострадал, его передали медикам, возгорание локализовано, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Девятнадцатого января в 19:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: поселение Новофедоровское, СНТ «Березка», – говорится в сообщении.

По данному адресу произошло загорание на 1-м этаже частного дома, а также перекрытие между 1-м и 2-м этажами в двухэтажном частном доме.

В результате инцидента пострадал один человек, его передали бригаде скорой помощи для проверки.

В 20:14 загорание локализовано на площади 25 квадратных метров.