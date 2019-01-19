РИАМО - 19 янв. На западе столицы на Филевском бульваре неизвестный угнал Lexus LX 570 стоимостью 7,2 миллиона рублей, подозреваемого разыскивают, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

С заявлением об угоне обратился владелец транспортного средства, автомобиль находился у него в пользовании на основании договора лизинга. Инцидент произошел по адресу: Филевский бульвар, дом 36.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 16:00 9 января до 18:20 18 января от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX 570», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 7,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».