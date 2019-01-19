РИАМО - 19 янв. Автомобиль KIA Rio стал самым продаваемым на столичном рынке по итогам 2018 года, его обладателями в минувшем году стали 13,5 тысяч москвичей, на втором месте – Volkswagen Polo, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего объем рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам 2018 года составил 238,9 тысячи единиц, что на 12% больше, чем в 2017 году.

«Первенство на столичном авторынке сохранил прежний лидер – KIA Rio, обладателями которого в минувшем году стали 13,5 тысяч москвичей (+6%). На второй строчке находится Volkswagen Polo с результатом в 11,9 тысячи экземпляров (+47%)», – говорится в сообщении.

В тройке лидеров также Hyundai Solaris седан, в столице в прошлом году продали 8,8 тысячи штук таких моделей. Далее – кроссовер Hyundai Creta – 7,9 тысячи штук, прирост на 4%.

Замкнул пятерку лидеров лифтбек Skoda Octavia – продано 7,7 тысячи моделей.

Также в десятке самых продаваемых автомобилей – Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Renault Kaptur.

Однако, несмотря на первенство KIA Rio в целом по году, в последние два месяца на столичном рынке лидировал Volkswagen Polo. Так, помимо ноября, эта модель оказалась самой популярной и в декабре.