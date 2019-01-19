РИАМО - 19 янв. В городском округе Богородский, в поселке имени Воровского произошел пожар в частном доме, спасатели борются с возгоранием, информация о пострадавших уточняется, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого января в 16:52 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Богородский, поселок имени Воровского», – говорится в сообщении

В ликвидации возгорания принимают участие три единицы техники, а также 10 человек. Информация о пострадавших уточняется.