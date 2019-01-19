РИАМО - 19 янв. Американский концерн по производству фильмов и сериалов Warner Bros. перенес съемки третьей части фильма «Фантастические твари» с июля 2019 года на осень, при этом точная дата начала съемок неизвестна, сообщает в субботу Газета.ru.

«Кинокомпания Warner Bros. перенесла съемки третьей части фильма «Фантастические твари» с июля 2019 года на позднюю осень», – говорится в сообщении.

При этом компания не указывает точных сроков начала съемок. Планировалось, что картину покажут в ноябре 2020 года, теперь дата выхода на экраны под вопросом.

Британо-американский фэнтезийный фильм «Фантастические звери и где они обитают» вышел 18 ноября 2016 года, его продолжение – «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» – 16 ноября 2018 года. В фильме рассказывается история британского волшебника и магического биолога Ньюта Саламандера.