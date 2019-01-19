РИАМО - 19 янв. В субботу вечером на Ферганской улице в столице вновь восстановили движение после того, как его перекрывали утром, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Участок Ферганской улицы был перекрыт от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина.

«Движение по Ферганской улице полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, на улице вновь просел грунт.

До этого проседание грунта на улице произошло 15 января в районе дома 2. Из-за этого для движения автотранспорта перекрывали все полосы. 16 января движение было открыто по одной полосе, автомобилистов и городской транспорт пропускали поочередно – сначала одно направление, потом другое. 17 января для движения автотранспорта открыли все полосы на Ферганской улице. Также в этот период менялись маршруты автобусов.