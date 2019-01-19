РИАМО - 19 янв. В Московской области порядка 180 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях, что на 42% больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«По состоянию на 18:00 19 января в традиционных крещенских купаниях приняло участие порядка 180 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Это на 42% больше, чем в прошлом году», – сказал Пестов.

По его словам, в 2018 году в крещенских купаниях приняло участие 127 тысяч человек.

Он отметил, что чрезвычайных ситуаций во время купаний не зафиксировано.

В этом году на территории Подмосковья было оборудовано 222 места для крещенских купаний. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах. Все они оборудованы по определенному стандарту. В частности, предусмотрено наличие пунктов для переодевания и обогрева, удобного и безопасного схода в воду и дорожек для комфортного подхода людей к купелям.

Кроме того, дно водоемов в районе иорданей предварительно было обследовано водолазами, которые извлекли все травмоопасные предметы. Также организовано дежурство штатных и добровольных спасателей, сотрудников полиции и медицинского персонала.

«Для обеспечения безопасности и комфорта жителей в местах крещенских купаний была задействована группировка в составе более 2 тысяч человек и 700 единиц техники. На крупных водоемах дежурили в общей сложности 20 водолазов в составе четырех маневренных водолазных групп», – отметил Пестов.

Координировал вопросы безопасности во время проведения Крещения специально созданный областной оперативный штаб. Аналогичные штабы действовали во всех муниципальных образованиях Московской области.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в Крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.