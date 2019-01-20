РИАМО - 20 янв. Лыжные гонки, катания на санках, коньках и сноубордах проведут в подмосковной Истре в воскресенье в рамках празднования «Дня снега», в спортивных мероприятиях можно будет принять участие всей семьей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.



«В этом году спортивный праздник состоится на территории лыжной базы «Истина». В список мероприятий включены лыжные гонки на дистанции 2, 3 и 5 километров свободным стилем. Результаты забегов будут засчитаны как выполнение нормативов комплекса ГТО «Лыжные гонки», – говорится в сообщении.



«День снега» богат и на семейные мероприятия, принять участие в которых могут семьи, состоящие из двух взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. Каждая команда будет должна пройти три испытания – выполнить броски «снежками» в цель, прокатиться на санках и провести шайбу до поворотной отметки и обратно на скорость. Кроме этого, для гостей праздника подготовлены площадки для катания на коньках и сноубордах и развлекательная программа.



«В этом году «День снега» должен пройти особенно успешно, поскольку зима выдалась снежная и морозная, располагающая к лыжным состязаниям. Этот праздник – отличный вариант, как провести день всей семьей, потому что интересно и весело будет всем. Участие в эстафете одновременно предлагает и командную игру, и индивидуальные задания. Важно, чтобы здоровый образ жизни и занятия спортом стали традицией для жителей Московской области», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.



Зарегистрироваться на «День снега» можно по ссылке.

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