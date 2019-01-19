РИАМО - 19 янв. Срок содержания под стражей Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, продлен на 72 часа, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Нагатинского суда.

Ранее ряд СМИ сообщил, что полиция ходатайствует перед Нагатинским судом Москвы об аресте модели Анастасии Вашукевич и тренера по личностному развитию Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, подозреваемых по делу о вовлечении в проституцию.

«Отложить рассмотрение ходатайства следователя об избрании подозреваемой Вашукевич Анастасии Ивановне меры пресечения в виде заключения под стражу на 22 января 2019 года в 16:30, продлив содержание ее под стражей на 72 часа, то есть до 19:00 22 января 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку за незаконное проведение секс-тренинга, после чего нарушителей депортировали из страны.

Рыбка и Лесли были задержаны в аэропорту «Шереметьево».