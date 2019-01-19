РИАМО - 19 янв. Военные аналитики Соединенных Штатов Америки рассказали, что Россия получит возможность развивать высокоточное гиперзвуковое оружие, которому нет равных в мире, если Вашингтон откажется соблюдать договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), у России острой необходимости в дополнительном ядерном вооружении нет, сообщает в субботу Газета.ru.

«Военные аналитики США заявили, что отказ Вашингтона от соблюдения договора о ракетах средней и меньшей дальности может быть вредным для Соединенных Штатов и вообще является «ловушкой Кремля». Поскольку теперь, по словам западных экспертов, Россия будет развивать высокоточное гиперзвуковое оружие, которому нет равных в мире», – говорится в сообщении.

У России острой необходимости в дополнительном ядерном вооружении нет, отказ Штатами соблюдать ДРСМД может быть вреден именно для них. РФ же может получить большую выгоду от возможности открытого развертывания новых обычных ракет наземного базирования.

«То, что в ДРСМД также запрещен запуск ракет наземного базирования с обычными боеголовками, не считалось серьезной проблемой во время его подписания, поскольку такое оружие обычно считалось второстепенным по отношению к своим ядерным аналогам. Но потенциал высокоточного оружия с расширенным радиусом действия уже и тогда был очевиден для некоторых», – отмечено в сообщении со ссылкой на слова тогдашнего начальника Генштаба СССР Николая Огаркова.

РФ же рассматривает высокоточное оружие как ключевой элемент стратегического сдерживания – это отмечено в действующей российской военной доктрине, опубликованной в 2014 году. В современной версии Военно-морской доктрины от 2017-го отмечено, что «с развитием высокоточного оружия ВМФ ставит перед собой качественно новую задачу: уничтожение военного и экономического потенциала противника путем нанесения удара по его жизненно важным объектам с моря».