РИАМО - 19 янв. Автомобилистов в столице призвали быть особенно осторожными и внимательными на дорогах из-за снегопада, водителям рекомендовали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Снегопад усиливается, и, по прогнозу, такая погода продержится в Москве все выходные. Приятнее всего проводить такие снежные вечера дома с любимыми, но, если все-таки нужно выехать на дорогу, будьте осторожны и внимательны», — говорится в сообщении.

Водителям посоветовали держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

В Подмосковье и Москве на 20 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.

За прошедшие сутки в Московском регионе выпало до 17% месячной нормы осадков.