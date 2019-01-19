РИАМО - 19 янв. В подмосковных Химках свыше 500 человек – инвалидов-колясочников и ветеранов Великой Отечественной войны – смогли получить крещенскую воду, не выходя из дома, одной из первых крещенскую воду получила ветеран Великой Отечественной войны Зоя Смирнова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Доставили воду химчанам представители администрации и Общественной палаты городского округа. Мероприятие прошло по инициативе руководителя муниципалитета Дмитрия Волошина.

«Мы обеспечили доставку воды тем, кто не смог по определенным причинам прийти в храм. Это наши ветераны и инвалиды. Жители должны чувствовать заботу со стороны властей», – сказал Волошин.

Одной из первых крещенскую воду получила ветеран Великой Отечественной войны Зоя Смирнова. Химчанка не смогла прийти за водой в храм по состоянию здоровья.

Всего крещенскую воду в Химках получили более 500 человек, свыше 300 инвалидов-колясочников и около 180 ветеранов Великой Отечественной войны.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги. Праздник Крещения Господня – один из самых значимых для православных христиан. Получить освященную воду православные жители могут во всех храмах на территории Химок.